Главный раввин ВСУ Гилель Коэн рассказал, что россияне живут в своей стране как в тюрьме, а в других странах они такие же беженцы, как и иранская диаспора.
Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
По словам раввина, в Израиле больше беженцев из россии, чем из Украины, и это говорит о том, насколько у них там тяжело. В частности, вспоминает гость программы, когда он там встречает раввина из россии, тот сразу же просит не распространять фотографии с ним со встречи. То есть, констатирует он, боится именно раввин из россии.
«У всех есть родственники там. Мы сами знаем, что они в плену, а не мы. Мы можем сказать все, что мы хотим. Мы свободные, они не свободные, они в тюрьме», - подчеркивает Гилель Коэн.
Попутно гость программы отмечает, что еще до войны считал путина врагом Израиля, а сейчас отношения россии и Ирана видят все, это шахеды и другая помощь.
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«Кстати, я недавно был на майдане с иранской диаспорой, меня пригласили, прекрасные люди, очень люблю их культуру, их музыку. Они здесь живут уже много лет в Украине, некоторые десятки лет после их революции. Это тоже беженцы, они не могут возвращаться туда, потому что у них угроза жизни, они хотят быть свободными», - добавляет Гилель Коэн.
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