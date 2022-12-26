



Об этом Гордон рассказал во время YouTube-стрима с главным редактором издания "ГОРДОН" Алесей Бацман, пишет сайт



Киевский апелляционный суд 20 декабря удовлетворил апелляционную жалобу журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона и частично отменил решение Шевченковского районного суда Киева от 14 июня, которое касалось заявлений Гордона о бизнесмене и телеведущем Андрее Пальчевском.Об этом Гордон рассказал во время YouTube-стрима с главным редактором издания "ГОРДОН" Алесей Бацман, пишет сайт Гордон

Пальчевский подал в суд на Гордона из-за его заявлений в эфире телеканала "Украина 24". Гордон сказал, что у Пальчевского есть российское гражданство и что он распространяет пророссийские нарративы. 14 июня Шевченковский райсуд стал на сторону Пальчевского и решил, что эта информация унижает его честь, достоинство и деловую репутацию, соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений. Гордон подал апелляцию, и суд удовлетворил ее."Пальчевский на меня обиделся, в суд подал. Проиграл. Ну что делать? Бывает", – сказал Гордон.Журналист напомнил биографию Пальчевского. Киевлянин Пальчевский окончил Военный институт иностранных языков в Москве, затем работал переводчиком в Лаосе."Этот институт был кузницей кадров для ГРУ Генштаба вооруженных сил Советского Союза, потом России. То есть оттуда выпускали готовых гэрэушников. Они знали много языков. И Пальчевский не случайно работал в Лаосе. Ясно же, что он делал", – сказал журналист.В 1995 году Пальчевский баллотировался в Госдуму РФ. В середине 2000-х переехал в Украину."Этого гражданина России заслали в Украину, показали, что он очень богатый человек, ему легенду сделали, под него открыли [медицинский центр] Eurolab. Туда поперлась наша так называемая элита сдавать анализы. А что такое для разведорганов анализы элиты? Ну это же вообще клондайк! Понятно, кто чем болен, кто с кем спит, у кого триппер, у кого СПИД... Я серьезно говорю. Это важнейшая при вербовке, при шантаже информация", – подчеркнул журналист.Параллельно с занятием бизнесом в Украине Пальчевский работал на телевидении, где, продолжил Гордон, "распускал российские нарративы". При этом, по информации журналиста, в одно время Пальчевского "высоко ценили в Офисе президента"."С ним разговаривали подолгу. Это я точно знаю. Его принимали, его привечали, просили руководство телекомпаний пускать Пальчевского в эфир от имени Офиса президента", – сказал Гордон.В частности, на государственном канале "Дом" в этом году должно было выходить ток-шоу Пальчевского, но, как рассказала изданию "Детектор медиа" директор мультимедийной платформы иновещания Юлия Островская, из-за войны производство некоторых проектов, в том числе программы Пальчевского, приостановили.При этом Гордон обратил внимание, что после полномасштабного вторжения России о Пальчевском в Украине вообще ничего не слышно (к примеру, его страница в Facebook в Украине сейчас недоступна)."Война идет 10 месяцев. Андрей Иванович Пальчевский раньше не сходил с экранов телевизора. Как включишь телевизор, любой канал – видишь прекрасное лицо Андрея Ивановича и, главное, его шляпу. Он говорить умеет, он очень обаятельный человек, очень умный, образованный. Этого не отнять. Я всегда справедлив. Если [украинский бизнесмен, президент футбольного клуба "Ингулец" Александр] Поворознюк – идиот, я говорю, что он – идиот, но если Пальчевский умный, я говорю, что Пальчевский умный. Вот он говорил, говорил, началась война, где Пальчевский? Что-то он не клеймит Россию, не клеймит [президента России Владимира] Путина. Что-то я не вижу этого. Что, повестки нет такой?" – сказал Гордон.