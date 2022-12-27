Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что Украине необходимо наступательное вооружение для продолжения контрнаступления.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Patriot – оборонительная система, она немножко будет усиливать нашу противовоздушную оборону, прикрывая нашу критическую инфраструктуру. Никакого отношения к военным действиям, к обороноспособности страны, в общем-то, Patriot иметь не будет. Это для того, чтобы защищать мирное население», - сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, вот ракеты NASAMS, беспилотники – это уже наступательное вооружение. Как отметил Александр Кочетков, чтобы закончить как можно быстрее войну, чтобы освободить свои территории, нам необходимо именно такое наступательное вооружение.

«Вот без наступательного вооружения, которое бьет на 300 метров, мы не сумеем освободить свои территории. Это принципиально нужно», - сообщил Александр Кочетков.

Как писала ранее Politeka, ожидается обрушение обороны рф, названо направление: «Хорошие новости».

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