Идеолог Олесь Доний объяснил, что концепция «25 ступенек к общественному счастью» высоко ставит язык в нашей национальной идее, а значит, следует помогать людям овладевать им и поощрять изучать.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Украинский язык был и является неотъемлемой составляющей украинской национальной идеи. Веками длилась борьба за существование и выживание украинского языка. Реальность такова, что, учитывая положение дел, такая борьба будет продолжаться еще десятилетиями и даже веками. В конце концов, в конкурентном мире приходится соревноваться и доказывать свою целесообразность с языками, имеющими большее распространение в науке, бизнесе, культуре и т.д.», - объясняет Олесь Доний.

Как он отмечает, цель концепции «25 ступеней» - создать такую национальную идею, которую бы приняли все украинцы и которая не имела бы каких-либо исключений в языковом, региональном или этническом плане. То есть, констатирует эксперт, речь идет о распространении украинского языка, но и с учетом того, иноязычные граждане тоже украинцы, они должны также принять эту идею.

«Один из моих любимых волонтерских проектов, которые я придумал и инициировал, это бесплатные курсы украинского языка, которые уже почти за 10 лет проработали в более чем 30 городах Украины, до оккупации фашистской россии в частности и в Донецке, и в Акьяре, в Севастополе. Сейчас это уже полностью самостоятельный и автономный проект. Когда я выписывал идеологию этого проекта, то сначала написал лозунг – «Научи друга говорить по-украински», - рассказывает Олесь Доний.

По его словам, каждый человек, который не знает украинского языка или же владеет им не слишком хорошо, но в то же время хочет им овладеть или же улучшить свои навыки, получит руку помощи. По мнению идеолога, украинский нужно нести с добром и хорошо продуманной системой, тогда люди будут относиться к нему благосклонно.

Как сообщала Politeka, Лавров утверждает, что Москва не собирается «бегать за Западом».

Также Politeka писала о том, что Новохатский объяснил, какая важная задача стоит перед украинцами.





