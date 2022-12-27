Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что у украинцев и американцев общие ценности, поэтому нас можно назвать одним народом, а россиянам стоит поискать братьев где-то в Иране.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Две палаты Конгресса 10 раз стоя аплодировали Зеленскому. Почему? Потому что он говорил не про то, сколько и какого мы им никеля продадим или угля, или сколько они нам продадут и инвестируют. Он говорил о ценностях, и выяснилось, что ценности у нас одинаковые», - отмечает Михаил Шейтельман.

Чтобы не быть голословным, в пример он приводит слова ведущей «Голоса Америки», которая сказала, что индивидуализм, вера в то, что усердный труд способен улучшить судьбу, стремление полагаться на свои силы – это примеры традиционных американских ценностей со времен первых поселенцев, к чему позже прибавились свобода, равенство и демократия, что и закреплено в Конституции.

Как замечает эксперт, речь-то вроде как об американских ценностях, но индивидуализм, усердный труд – это же об украинцах. А стремление полагаться на свои силы, подчеркивает он, - это вообще то, что отличает украинцев от россиян: россияне полагаются на путина, украинцы – на свои силы также, как американцы.

«Мы один народ. Все, мы определились, с кем мы один народ. россияне – один народ с иранцами, о чем сообщил Зеленский в своей речи, а украинцы – с американцами», - заключает Михаил Шейтельман.

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