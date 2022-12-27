Главный раввин ВСУ Гилель Коэн рассказал, что после выступления на израильском радио ему начали звонить со всего мира и предлагать помощь Украине в войне против россии.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Мне звонят с израильского радио, это была веселая передача с музыкой. «Ну как там в Украине?». Я слышу эту интонацию и начал плакать. 10 минут не мог. Этот плач шел по всему миру. И я думаю, что миллионы его услышали. В Украине война, здесь миллионы бегут, это катастрофа, это Холокост. Ведущего я тогда не знал, но он очень известный, веселый такой, с юмором. Он начал со мной плакать, он молчал 9-10 минут. И это аудио шло по всему миру», - рассказывает Гилель Коэн.

Как он отмечает, это был 10-ый день войны, после этого ему сразу начали звонить люди и спрашивать, чем можно помочь. И благодаря этому, добавляет раввин, создали очень много еврейских организаций, которые до сих пор отправляют сюда еду, и помогают, и вывозят, и завозят.

«Я стал очень популярным, очень известным благодаря этому плачу, к сожалению. Когда я вспоминаю, мне опять хочется плакать», - отмечает Гилель Коэн.

Кроме этого, констатирует гость программы, после этого плача по радио ему начали звонить и из самой Украины с просьбами. Например, рассказывает он, звонил врач, которого забирали на фронт и который просил достать ему шлем и бронежилет. К тому же, добавляет раввин, людям нужна была также и религиозная помощь.

Как сообщала Politeka, Коэн объяснил, что еврейские религиозный мир постоянно крутится вокруг Украины.

Также Politeka писала о том, что Гордон рассказал, когда ВСУ удастся полностью освободить полуостров.