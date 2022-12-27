Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что распределяющие электроэнергию подстанции очень уязвимы.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Она (энергетическая система Украины – Ред.) достаточно мощная, она достаточно защищена, но у нее собственные неотъемлемые недостатки. Что у нас собственно происходит в стране? Наши энергетические мощности, генерирующие мощности, которые производят электричество, их разрушить достаточно тяжело», - сообщил Александр Кочетков.

По словам публициста, в Украине у каждой мощной и защищенной электростанции есть подстанция, которая распределяет электроэнергию, направляет ее в сеть. Как отметил Александр Кочетков, именно эти подстанции очень уязвимы, ведь они находятся на открытом пространстве и никоим образом не защищены.

«А конструкция у них такая, что изолирующим материалом является масло, трансформаторное масло, поэтому если туда попадает какой-то огонь, они загораются, как свечи», - заявил Александр Кочетков.

Как писала ранее Politeka, эксперт Александр Кочетков рассказал, сколько у россии осталось ракет: «Разбомбить нашу генерацию невозможно».

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Александр Кочетков объяснил главную причину последнего ракетного удара рф: «Отчасти совпадение».





