Украинский журналист, Дмитрий Гордон считает, что риск глава рф владимир путин по прежнему хочет захватить всю Украину.
Об этом Дмитрий Гордон сказал в эфире POLITEKA on-line.
«Он (путин, - ред) будет делать для этого все, что сможет. И он делает это - чтобы снова прийти в Киев и чтобы полностью захватить Украину, - заявил Гордон.
По его мнению, разговоры о том, что путин готов остановиться на захвате Донбасса или части левобережной Украины, не отражают истинные замыслы агрессора.
«Ему нужна вся Украина - это такая ненасытная тварь, что он не остановится», - говорит Дмитрий Гордон.
Поэтому он считает, что вероятность повторного вторжения со стороны Беларуси — высокая. Однако, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко будет до последнего оттягивать участие его войск в войне против Украины, потому что понимает, что армия РБ будет разбита.
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Напомним, ранее стало известно, о чем договорились Путин и Лукашенко в Минске.
Также сообщалось, что Залужный высказался о новой большой волне мобилизации.
Кроме того, Politeka.net писала, что Залужный рассказал о проблемах и задачах, стоящих перед ВСУ.