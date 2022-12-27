Украинский журналист, Дмитрий Гордон считает, что риск глава рф владимир путин по прежнему хочет захватить всю Украину.

Об этом Дмитрий Гордон сказал в эфире POLITEKA on-line.

«Он (путин, - ред) будет делать для этого все, что сможет. И он делает это - чтобы снова прийти в Киев и чтобы полностью захватить Украину, - заявил Гордон.

По его мнению, разговоры о том, что путин готов остановиться на захвате Донбасса или части левобережной Украины, не отражают истинные замыслы агрессора.



«Ему нужна вся Украина - это такая ненасытная тварь, что он не остановится», - говорит Дмитрий Гордон.

Поэтому он считает, что вероятность повторного вторжения со стороны Беларуси — высокая. Однако, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко будет до последнего оттягивать участие его войск в войне против Украины, потому что понимает, что армия РБ будет разбита.

Напомним, ранее стало известно, о чем договорились Путин и Лукашенко в Минске.

Также сообщалось, что Залужный высказался о новой большой волне мобилизации.

Кроме того, Politeka.net писала, что Залужный рассказал о проблемах и задачах, стоящих перед ВСУ.