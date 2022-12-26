Журналист Дмитрий Гордон объяснил, что миллионы людей в россии смотрят не соловьева со скабеевой, а его, поэтому в кремле его внесли в список террористов и объявили в розыск.

Об этом он рассказал на канале «Politeka».

Как отмечает журналист, десятки миллионов людей во всем мире очень хорошо знают его позицию и отношение к россии, а особенно хорошо об этом знают в москве. Ведь не случайно, констатирует он, после начала войны в кремле оценили его роботу и использовали против него такой комплекс мер, который никогда не применяли против никого из украинских граждан за 31 год независимости.

«Я единственный в Украине, кто получил такой обширный объем. Они открыли уголовное дело против меня по 3 или 4 статьям, внесли меня в список иноагентов. Гражданина Украины назвали иностранным агентом, идиоты», - рассказывает Дмитрий Гордон.

Кроме этого, добавляет журналист, его внесли в реестр террористов и экстремистов, заочно арестовали и еще объявили в розыск. А о том, что его книги запретили в россии, гость программы и вспоминать не хочет. По его словам, все это происходит из-за того, что кремль в шоке: его смотрят десятки миллионов людей в россии и узнают правду.

«Не обдалбывающие мозги программы соловьева и скабеевой, а правду о том, что происходит, что творят русские в Украине, как они начали эту страшную полномасштабную войну и как они плохо закончат. Эта правда опасна для россии, поэтому они мне такое устроили», - объясняет Дмитрий Гордон.

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