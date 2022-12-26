Журналист Дмитрий Гордон заявил, что Поворознюк еще ответит за то, что назвал его агентом ФСБ, но он не собирается идти с этим делом в суд.
Об этом он рассказал на канале «Politeka».
«Человек лжет. Я к нему обратился и сказал, что ты должен опровергнуть то, что ты сказал, и извиниться, потому что это ложь. Дал ему 2 дня. Он не опроверг и не извинился. Все, он будет наказан. Вопрос идет о суде, вот надо подать на него в суд. Нет, я на него в суд подавать не буду», - отмечает Дмитрий Гордон.
По случаю он вспоминает историю с аналогичными обвинениями со стороны Балашова. В 2019 году, рассказывает журналист, Балашов назвал его агентом КГБ.
Гость программы отмечает, что суд длится до сих пор: доказать, что он агент КГБ, конечно, не получается, но и извиниться Балашов не хочет, поскольку такое прямое заявление навредит его репутации.
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«Вот мы судимся. За эти 3 года я потратил огромное количество денег, нервов. Зачем оно мне надо, судиться. Поэтому я с Поворознюком судиться не буду, я его разрушу морально», - заявляет Дмитрий Гордон.
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