Публицист Александр Новохатский сообщил, что украинцы должны показать всему миру свою идентичность.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Визит (Зеленского в США – Ред.) яркий, красивый визит, но его главная цель – это все-таки дать очередной шанс на проявление украинской идентичности», - сообщил Александр Новохатский.
По словам публициста, самая главная на сегодняшний день вещь, которая рождается в конфликте с блэкаутами, обстрелами, войной и жертвами украинского народа, она лишь для одного – для проявления комплексной идентичности, для понимания этого, для выработки универсальной подачи этой идентичности для всего мира.
«Объяснить – это потом, сначала надо понять и проявить. Наша идентичность пригодна для использования другими людьми и роднит нас с такими же, как мы, кто находится на одной этической платформе», - заявил Александр Новохатский.
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Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский объяснил, что Украина должна объяснить всему миру: «Порядок сожительства».
Также Politeka сообщала, что публицист Александр Новохатский сообщил, что необходимо сделать с россией после войны.