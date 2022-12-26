Журналист Дмитрий Гордон сообщил, что первый шаг по освобождению Крыма – это деоккупация Мелитополя.
Об этом он рассказал на канале «Politeka Online».
«Позиция моя по русским, которые оказались незаконно на территории Украины в Крыму, не изменилась: им надо скорее собирать манатки и дуть оттуда. Все сделки по недвижимости в Крыму будут признаны недействительными, их заключали не украинские нотариусы, они противоречат законам Украины», - сообщил Дмитрий Гордон.
По словам журналиста, сейчас все идет к тому, что Украина освободит Мелитополь. Как отметил Дмитрий Гордон, деоккупация этого города сильно упрощает освобождение полуострова, поскольку с Мелитополя открывается прямая дорога на Крым. Как отметил Дмитрий Гордон, продвигаться надо шаг за шагом, потихоньку.
«Возьмем Мелитополь, потом – Крым. Взять Крым, мне кажется, исходя из своего общения с военными, будет проще и удастся раньше сделать, чем Донбасс», - заявил Дмитрий Гордон.
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