Журналист Дмитрий Гордон сообщил, что первый шаг по освобождению Крыма – это деоккупация Мелитополя.

Об этом он рассказал на канале «Politeka Online».

«Позиция моя по русским, которые оказались незаконно на территории Украины в Крыму, не изменилась: им надо скорее собирать манатки и дуть оттуда. Все сделки по недвижимости в Крыму будут признаны недействительными, их заключали не украинские нотариусы, они противоречат законам Украины», - сообщил Дмитрий Гордон.

По словам журналиста, сейчас все идет к тому, что Украина освободит Мелитополь. Как отметил Дмитрий Гордон, деоккупация этого города сильно упрощает освобождение полуострова, поскольку с Мелитополя открывается прямая дорога на Крым. Как отметил Дмитрий Гордон, продвигаться надо шаг за шагом, потихоньку.

«Возьмем Мелитополь, потом – Крым. Взять Крым, мне кажется, исходя из своего общения с военными, будет проще и удастся раньше сделать, чем Донбасс», - заявил Дмитрий Гордон.

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