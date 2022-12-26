Главный раввин ВСУ Гилель Коэн объяснил, что еврейские религиозный мир постоянно крутится вокруг Украины, а названия наших городов всегда присутствуют в их рассказах и сказках.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Может, люди не знают, но каждая вторая синагога в Израиле, в Америке, в мире имеет название городов в Украине: Вижница, Белз… Даже если это не хасидизм, а литовское движение. Есть даже Тернопольская синагога в Америке. Это большая надпись. Бердичев, естественно, и так далее. Мы живем вокруг Украины, вокруг этой традиции», - рассказывает Гилель Коэн.

Как он подчеркивает, еврейский религиозный мир – это не книги, это жизнь. К тому же, добавляет гость программы, речь идет не об отношениях Израиля и Украины, а об отношении евреев и Украины. Как рассказывает раввин, евреи здесь жили очень много лет и было время, когда здесь был центр иудаизма, были города, где 90% населения составляли евреи.

По его словам, евреи в Украине много строили, а в Одессе, например, есть еврейская больница. Буквально на днях, отмечает раввин, он узнал, что в Киеве в районе Подола есть резервуар воды с надписью «Палестина». То есть, подчеркивает он, здесь действительно целая жизнь.

«Есть такая еврейская традиция в субботу вечером рассказать какой-то хасидский рассказ. Не смешной, наоборот, какие-то чудеса, которые произошли, есть разные. И всегда тот же Бердичев, тот же Казатин, та же Махновка, Шепетовка. Все эти города – это огромная литература, сказки», - подчеркивает Гилель Коэн.

Как сообщала Politeka, рф прячет ракетоносцы от украинских дронов.

Также Politeka писала о том, что озвучены два сценария нового наступления рф, которое «может быть неизбежным».