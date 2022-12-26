Украинский журналист, Дмитрий Гордон считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко будет до последнего оттягивать участие войск РБ в войне против Украины.
Об этом Дмитрий Гордон сказал в эфире POLITEKA on-line
«Они ненавидят друг друга - это два антагониста, но лукашенко полностью зависит от путина», - говорит Дмитрий Гордон.
По его словам, для лукашенко главное удержаться во власти и остаться живым. Именно поэтому он балансирует стараясь максимально отсрочить участие беларусских войск в войне.
«Лукашенко будет плясать под дудку путина, но будет оттягивать решающее вторжение настолько насколько возможно», - говорит Дмитрий Гордон.
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Ранее он заявлял, что лукашенко хорошо понимает, что белорусская армия, если она вступит в войну, будет разбита.
Как сообщала ранее Politeka, в Совете нацбезопасности и обороны Украины считают, что путин регулярно оказывает давление на лукашенко, чтобы армия Беларуси начала вторжение в Украину. В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила группировку войск на северном направлении.
Напомним, ранее стало известно, о чем договорились Путин и Лукашенко в Минске.
Также сообщалось, что Залужный высказался о новой большой волне мобилизации.
Кроме того, Politeka.net писала, что Залужный рассказал о проблемах и задачах, стоящих перед ВСУ.