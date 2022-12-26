Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что на Пригожина в ближайшем будущем ждут покушения.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Пригожин сильно сейчас набирает вес, сейчас он уже чуть ли не правая рука путина. Пригожин фактически начинает подменять собой реальную армию, а армейским генералам, которые, выходя на пенсию, садятся там на определенные схемы, решают вопросы в стране, это очень не нравится», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, Пригожин – не выходец из военной системы, поэтому он чужой для всяких армейских генералов в рф. Как подчеркнул Борис Тизенгаузен, Пригожин без какого-либо опыта сейчас рассказывает российским военным, как надо воевать, и вмешивается в уже налаженную теневую силовую систему рф.

«Поэтому я думаю, что у Пригожина нет будущего. Мне кажется, что Пригожин нажил себе сильно много врагов, поэтому его в ближайшее время, может быть, как минимум, начнут сливать информационно, и, может, какие-то пару покушений его ждут», - заявил Борис Тизенгаузен.

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