Российские оккупанты вывели в Черное море три носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом 20 ракет. Примечательно, что это произошло впервые с 16 декабря. Тогда РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине, в том числе и "Калибрамы" из Черного моря.

По данным спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, 16 декабря по Украине было выпущено более 70 ракет. оккупанты запускали ракеты Х-555 и Х-101 из самолетов Ту-95 и били "Калибрамы" из Черного моря.

Впрочем, если Украина пока не способна доставать с неба российские бомбардировщики, тогда можно не давать им возможности взлетать.

Нанесение ударов по местам скопления авиации непосредственно на территории страны-оккупанта является показателем того, что Вооруженные силы Украины имеют возможность производить поражение целей на расстоянии более 200 километров.

То есть параллельно с переговорами с нашими западными партнерами о предоставлении нам оружия дальнего радиуса действия мы сами ищем другие, собственные возможности наносить агрессору вред.

Нанесение ударов по крымским аэродромам опровергло для россиян тезис, что они недостижимы в Бельбеке или Саках. Так же речь идет и о "внезапных" взрывах на российских авиабазах под Энгельсом, Рязанью и Курском.

Конечно, передислокация спасет определенным образом и на время российские самолеты. Но по законам бытия полость должна быть заполнена. В нашем случае – потерями россиян на фронте.

Относительно возможности рассредоточения авиации, например, с крымских аэродромов, мне интересно, куда они будут ее прятать. Ибо основным содержанием авианалетов является демонстрация их способности и поддержки наземных сил.

Если перебазирование произойдет на территорию Российской Федерации, тогда ухудшится логистика оккупационной армии, а именно группировок в Херсонской и Запорожской областях. Поскольку именно из крымских аэропортов осуществлялось огневое прикрытие тех подразделений.

Я не исключаю возможности передислокации авиации. Тем более что это уже вошло в постоянную тактику после атаки на аэродромы в Рязанской и Самарской областях. Но это негативно отразится на огневой поддержке войск прямо на линии столкновения.

То, что россияне убрали подальше из глаз свои ракетоносцы, разумеется, хорошо. Но не надо этим себя особенно радоваться. Но и в каждой скверной новости присутствуют и свои "плюсы".

Рассредоточение вражеского авиационного ударного крыла дальнего действия в любом случае усугубляет выполнение даже тактической авиацией нанесения ударов по нашим объектам критической инфраструктуры. Это отнимает и больше времени на подготовку задачи, и на ее выполнение, и вообще негативно влияет на управление ударными подразделениями.

При этом следует отметить, что передислокация авиации в первую очередь наносит очередной удар по политическому имиджу российских властей. То есть этим признается возможность украинской армии наносить удары непосредственно по тыловым объектам, расположенным в глубине территории страны-агрессорки. И если раньше враг чувствовал безнаказанность, нанося нам удары, то теперь он вынужден считаться с возможностью получения ответных ударов.

Но главное, что передислокация врагом своей авиатехники указывает и на то, что его система противовоздушной обороны вообще не отвечает внешним вызовам и не способна прикрыть аэродромы базирования даже стратегической авиации и даже так называемые аэродромы "подскока". То есть аэродромы, которые расположены вблизи линии фронта, или те, которые используются для промежуточной посадки во время полета.

Автор: Дмитрий Снегирев. Политолог, военный эксперт.