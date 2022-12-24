Украинцам показали, как с помощью обычной сетки можно уничтожить новейшие российские дроны-камикадзе "Ланцет".

Россия активно применяет против украинских войск свои новейшие дроны-камикадзе "Ланцет", которые пропагандисты уверенно называли фактором, который "кардинально изменит ситуацию на фронте".

Российский "Ланцет" (в медицине так называется острый инструмент для разрезания нарывов), как и его более известный собрат "Куб" - это баражирующие боеприпасы, т.е. дроны, способные длительное время кружить в воздухе, отслеживать цель и атаковать ее, стремительно пикируя вниз. Название от медицинского инструмента беспилотник получил за свою якобы "хирургическую точность".

Но россияне снова переоценили свои силы. На своей странице в Facebook военный эксперт Андрей Шор разместил видео, на котором один "Ланцет" был пойман обычной маскировочной сеткой над украинским танком, а второй российский БПЛА просто разбился о дерево рядом.

Следовательно, для уничтожения российского "супероружия" на стоянке украинской техники достаточно просто сетки, а при передвижении - наваренной на каркас сетки-рабицы.

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