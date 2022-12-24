Последние новости

10:10 Госэкоинспекция: На прошлой неделе на нарушителей природоохранного законодательства составлено почти сто протоколов

09:45 "Киевляне - удивительные": простой прохожий "разрулил" пробку из-за неработающего светофора , видео

09:25 "В этом нет их вины": ведущий "Орла и решки" Бедняков резко высказался о Мариуполе

09:00 "Полные слез глаза": защитник вернулся к маленькому сыну после ранения на фронте, трогательное видео

08:42 Украинцы могут остаться без части выплат с 1 января 2023 года: куда обращаться и как продлить их срок

08:30 Появились кадры и подробности пожара в доме престарелых в рф, десятки жертв: "Кто-то закричал..."

08:10 "У вас получится удивительное блюдо": "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт рыбы для новогоднего стола

07:56 Массовое отравление угарным газом под Одессой: появились детали несчастья и данные о пострадавших

07:45 "Ее тяжело слушать": Санина сделала признание о KRUТЬ, которая жаловалась на TVORCHI

07:20 Мощный политико-психологический удар и демотивирующий удар для российской армии, - Дмитрий Спивак про визит Зеленского в Бахмут

06:30 Никитюк показала, как выглядит редкий и мирный отдых без забот: "Вы знали, что..."

05:43 Мартыновская из "Мастер Шеф" похвалилась, как учит украинскому Хименес-Браво: "Пока воздушная тревога..."

04:51 Боржемская из "Зважені та щасливі" объяснила, что делать с проблемными зонами: "Для поддержания тонуса..."

03:10 Звезда "Танців з зірками" Димопулос похвалилась очередным отдыхом после скандала: кадры