Территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 63 мероприятия контроля, составлено 98 протоколов об административных правонарушениях.
Сумма претензий и исков, предъявленных к уплате нарушителям составляет 815 тыс. гривен.
2 млн 298 тыс. гривен - взыскано ущерб в добровольном и принудительном порядке.
Наиболее резонансное нарушение требований природоохранного законодательства зафиксировано в Киевской области.
Фигурирует в данном случае – ЧАО «Богуславское хлебоприемное предприятие». Следовательно, государственными инспекторами рассчитаны убытки на сумму 558 тыс. 426 грн. при осуществлении сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
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