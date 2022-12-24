Территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 63 мероприятия контроля, составлено 98 протоколов об административных правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Сумма претензий и исков, предъявленных к уплате нарушителям составляет 815 тыс. гривен.

2 млн 298 тыс. гривен - взыскано ущерб в добровольном и принудительном порядке.

Наиболее резонансное нарушение требований природоохранного законодательства зафиксировано в Киевской области.

Фигурирует в данном случае – ЧАО «Богуславское хлебоприемное предприятие». Следовательно, государственными инспекторами рассчитаны убытки на сумму 558 тыс. 426 грн. при осуществлении сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

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