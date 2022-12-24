Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что визит Зеленского в Бахмут очень демотивировал российскую армию.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Вот это мощный шаг, вот это даже мощнее, чем перелет через океан. Это такой мощный политико-психологический удар и демотивирующий удар для российской армии, ведь многие российские Телеграм-каналы уже неделю пишут, что Бахмут уже под контролем российской армии, и здесь Зеленский в Бахмуте вручает награды», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, это событие в очередной раз продемонстрировало всему миру тотальное вранье российской пропаганды. Как отметил Дмитрий Спивак, этот шаг стал невероятно сильной мотивацией для Вооруженных сил Украины и демотивацией для российской армии.

«Ну и опять это некое унижение лично для путина, который проводит там в последнее время все эти совещания в Министерстве обороны, ему что-то докладывают про Бахмут. Пока путин в кремле встречается с пушилиным и чем-то там его награждает, Зеленский в Бахмуте награждает наших военнослужащих», - заявил Дмитрий Спивак.

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