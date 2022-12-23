Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что республиканцы хотят контролировать поставки вооружения в Украину.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Байден хотел, чтобы после Нового года не обострилась вот эта внутренняя политическая американская повестка дня и чтобы не обострились разногласия. Добился он этого или нет, сказать трудно. Но тем не менее, внутри республиканцев есть позиция, что помогать Украине будем, но надо делать это прозрачно», - сообщил Дмитрий Спивак.
По словам политического деятеля, республиканцы в США поддерживают предоставление Украине военной помощи, но они хотят сделать эту систему прозрачной, чтобы американские налогоплательщики знали, куда идут их деньги.
«То есть задумка и инициатива ряда республиканцев в том, чтобы после того, как они возьмут большинство в Конгрессе, запустить и принять законопроект о так называемом аудите всех финансовых средств, вооружения, которое было поставлено Украине», - заявил Дмитрий Спивак.
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