Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что российские пропагандисты ответят за все содеянное во время войны.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Их всех вообще «поплавило» в последнее время, вот этих российских чиновников. Обратите внимание: то им смертную казнь нужно вернуть в россию, то им нужно бомбить Вашингтон, где на самом деле будто центр принятия решений», - сообщил Борис Тизенгаузен.
По словам политтехнолога, массовая истерика среди чиновников рф сейчас очень сильно контрастирует с тем, что происходило на российских программах в начале войны. Как отметил Борис Тизенгаузен, тогда они вальяжно сидели, улыбались, смеялись и строили огромные планы.
«Я думаю, что многие из российских пропагандистов рано или поздно ответят за содеянное, потому что переоценить роль пропаганды в этой войне сложно. Именно пропагандисты, точно так же, как и архитекторы информационного поля и пропаганды в Третьем рейхе, будут сидеть на скамье подсудимых», - заявил Борис Тизенгаузен.
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Как писала ранее Politeka, политтехнолог рассказал, о чем путин боится говорить россиянам.
Также Politeka сообщала, что политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал, о чем говорит визит Зеленского в США: «Ситуация стабилизируется».