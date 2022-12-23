Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что российские пропагандисты ответят за все содеянное во время войны.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Их всех вообще «поплавило» в последнее время, вот этих российских чиновников. Обратите внимание: то им смертную казнь нужно вернуть в россию, то им нужно бомбить Вашингтон, где на самом деле будто центр принятия решений», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, массовая истерика среди чиновников рф сейчас очень сильно контрастирует с тем, что происходило на российских программах в начале войны. Как отметил Борис Тизенгаузен, тогда они вальяжно сидели, улыбались, смеялись и строили огромные планы.

«Я думаю, что многие из российских пропагандистов рано или поздно ответят за содеянное, потому что переоценить роль пропаганды в этой войне сложно. Именно пропагандисты, точно так же, как и архитекторы информационного поля и пропаганды в Третьем рейхе, будут сидеть на скамье подсудимых», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог рассказал, о чем путин боится говорить россиянам.

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал, о чем говорит визит Зеленского в США: «Ситуация стабилизируется».