Глава Центрального банка россии Эльвира Набиуллина предлагает разработать рекомендации об "обязательной конвертации банковских депозитов физических лиц в облигации оборонного займа". На опубликованный документ обратил внимание украинский журналист Андрей Цаплиенко и опубликовал его в своем телеграмм-канале.
В документе Набиуллина обращается к директору департамента финансового оздоровления банка россии с требованием разработать методические рекомендации о порядке обязательной конвертации банковских депозитов физлиц в облигации государственного оборонного займа.
По словам журналиста, буквально эта формулировка о "конвертации банковских депозитов" означает, что у рядовых россиян отберут их деньги на войну против Украины.
"Иными словами, деньги, которые рядовые россияне положили в банки, у них отбирают на войну против Украины. Это именно так, за какими бы хитрыми формулировками Набиуллина не скрывала от российских вкладчиков реальность. Если россияне это проглотят, то это означает, что у народонаселения россии нет никакого уважения к себе. Впрочем, скорее всего это так и есть", - прокомментировал Цаплиенко.
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