Об этом пишет портал портал Акценты со ссылкой на Власті.нет.

Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованные посторонними информационными ресурсами.

Народный депутат Украины Николай Тищенко не нуждается в дополнительном представлении. Многим из наших читателей он знаком по программам «Ревизор», «Танцы со звездами», также известен своими люксовыми и экстра дорогими ресторанами, работающими даже в карантин, а история о том, что ресторан «Велюр» готовит еду для украинских врачей стал народной притчей. Притчей о бездарном пиаре господина Тищенко. К сожалению, это не заставляет его останавливаться и продолжает искать повод для самопиара.

Обычно вся медийная активность Николая Тищенко только вредит репутации самого Тищенко (то уже его личное дело), ​​но проблема в том, что он до сих пор входит в президентскую фракцию «Слуга народа» в Верховной Раде Украины. Из-за несуразных попыток Тищенко показаться простым парнем, который знает по чем первый и второй кусок сала на бессарабке,

то он стал проверяющим пунктов несокрушимости,

то он лезет «на передовую» для героического разминирования автомобиля,

то самым строгим борцом с коррупцией…

Проблема в том, что ни одна из этих ипостасей не является для него органична, ведь он не привык работать в правовом поле и исповедовать верховенство права. Видимо, во времена бандитских 90-х, Николай Тищенко слишком глубоко вошел в роль решалы и крыши для простых бизнесменов, что не может выйти из своего амплуа. Во всех своих новоиспеченных начинаниях он накликает на себя народный стыд и позор, а затем – и на всю президентскую фракцию.

Единственное в чем Николай Тищенко имеет серьезные успехи – в безумном пиаре и роскошном образе жизни.

Вот, например, реклама господина Тищенко в Киеве, которая подчеркивает автор публикации, билборды и вся реклама с Тищенко светится даже тогда, когда во всей столице отсутствует свет.

А вот расследование программы Схемы о том, как в период жесткого локдауна народный депутат Николай Тищенко организовал шикарный день рождения своей жены, куда пригласил около 30 гостей и организовал праздничный салют (салюты запрещены КГГА с 2014 года).

Николай Тищенко после всех этих скандалов не был лишен мандата народного депутата Украины и даже не был исключен из фракции. Худшим, для него, наказанием стало возглавление Закарпатской ячейки президентской партии «Слуга народа», но и там он навел шороха.

Он якобы с группой лиц пытался проникнуть на территорию частного предприятия в Закарпатской области. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола. Позже Тищенко это попытался объяснить борьбой с коррупцией, но, по мнению местных предпринимателей и обозревателей, вопрос гораздо прозаичнее – Николай Тищенко пытается поставить местных предпринимателей в зависимость от себя, чтобы собирать дань. «Такая «крыша по Тищенко», которую мы не заказывали», – отмечают местные бизнесмены.

Ранее, в интервью The interviewer Николай Тищенко подтверждал, что выступал в роли криминального авторитета, что помогало ему «защищать» бизнес. Возможно, получив опыт в 90-е годы, Николай Тищенко решил закошмарить и бизнесменов в Закарпатской области, в том числе и в лесной отрасли.