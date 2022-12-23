Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что путина из-за провалов в войне может убрать его же собственное окружение.
Об этом он рассказал на канале «Дикий live».
«У войны есть три составляющих: собственно, техника и военные действия, есть экономика и есть политика войны. Экономика войны – это наши санкции, санкции, которые Запад наложил на россию. И сколько россия выдержит в такой ситуации? Это, скорее всего, тоже не год», - сообщил Михаил Шейтельман.
По словам политтехнолога, чтобы призывать каждый день военных в россии, надо обладать достаточным авторитетом и силой. Но, как подчеркнул Михаил Шейтельман, россияне видят, какими темпами Украина уничтожает мобилизованных, и это может привести к потери путиным авторитета.
«А когда авторитета у путина нет, что с ним делает его же собственное окружение? Убирает его», - заявил Михаил Шейтельман.
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