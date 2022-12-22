Об этом сообщает сайт Телеграф. Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов обвинил Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в том, что его руководство "демонстрирует нетипичное поведение, потому что решило, что функциональной задачей этого органа является инициирование наложения санкций, розыск российских активов". НАПК под руководством Александра Новикова, в свою очередь, обвиняет Офис президента и СНБО в торможении санкционного процесса. Но на самом деле именно НАПК по какой-то причине взялось выполнять не только нетипичные для нее функции, не предусмотренные законодательством, но и прямо участвует в лоббизме интересов компаний, которые должны попасть под санкции. В частности, НАПК публично приняла сторону иностранных фармацевтических компаний, которые до сих пор работают в России.

Бурная активность

Смирнов привел несколько примеров того, как именно НАПК "демонстрирует нетипичное поведение". В частности, по его словам, когда СНБО применяет санкции к конкретному лицу, тогда Минюст, чтобы подтвердить наличие идентифицированных активов, обращается в НАПК за информацией об этих активах. Заместитель руководителя ОП привел доказательства того, что НАПК по запросу Минюста об активах одиозного вице-спикера Госдумы РФ Александра Бабакова ответила, что активов в Украине у этого человека нет.

Но дело в том, что, по открытым данным, Бабаков прямо или косвенно владеет в Украине энергетическими активами и рядом гостиниц, хотя и отрицает это (что не удивительно). И, несмотря на то, что НАПК не нашла в Украине активов россиянина, Печерский суд арестовал все имущество и активы Бабакова – потому что они есть.

"Я наблюдаю нетипичное поведение чиновников из НАПК, которые почему-то решили, что функциональной задачей этого органа… является инициирование наложения санкций, розыск активов, публичное освещение своей работы в этом контексте и даже публичная критика государства в неэффективности применения санкций", — заявил Смирнов.

По нашим данным, ведомство Новикова не только якобы пытается активизировать санкционный процесс против россиян и России, но и выступает лоббистом иностранных компаний, желающих продавать свою продукцию в Украине, но при этом не желающих покинуть рынок страны-агрессора.

Напомним, что позиция президента Владимира Зеленского состоит в том, что компании, продолжающие работать в России или с Россией, прямо финансируют военный бюджет страны-агрессора. Такова же консолидированная позиция украинского общества: либо вы работаете в России, либо в Украине – на двух стульях усидеть не удастся.

Итак, НАПК, изображающая бурную активность в наложении санкций, недавно публично вмешалась в фармацевтический рынок.

Гуманисты из НАПК

Как известно, в середине октября этого года комиссия Министерства здравоохранения страны по прекращению действия регистрационного удостоверения запретила продажу в Украине лекарств, частично или полностью производимых компаниями, связанными с Россией и Беларусью. При этом, по обновленному закону, запрету не могут подлежать те лекарства, которые представлены в Украине менее чем двумя аналогами, чтобы не вызвать дефицита лекарств. Это условие Комиссией было выполнено – аналоги есть.

Возможность найти и запретить продажу в Украине лекарства, связанного с двумя странами-агрессорами, у Минздрава возникла после вступления в силу поправок к закону Украины "О лекарственных средствах". В октябре Комиссия впервые запретила продажу 35 препаратов венгерской компании "Гедеон Рихтер", обладающей собственными производственными мощностями в России.

Неожиданно НАПК провело пресс-конференцию и опубликовало на своем сайте документ под названием "Коррупционные риски при ограничении обращения лекарственных средств в условиях военного положения".

Однако, несмотря на громкое название, НАПК, не скрываясь, выступило с критикой закона о лекарствах.

"С 24 февраля 2022 года по сей день ни одна продукция европейских фармацевтических компаний не попала ни под украинские санкции, ни под санкции стран-партнеров санкционной коалиции, потому что деятельность производителей лекарств охраняется международным гуманитарным правом, согласно которому даже в случае "полного эмбарго" гуманитарные поставки в категории товаров, необходимых для выживания населения, не могут быть запрещены или иным образом препятствование доставке таких товаров к месту назначения", – говорится в документе НАПК.

В агентстве заявили, что "предметы, предназначенные исключительно для медицинских целей, считаются товарами, которые по своей природе носят гуманитарный характер", и потому "они освобождены от любого эмбарго".

НАПК считает, что Украина, с учетом "гуманитарных вопросов", должна отказаться от любых попыток ограничить деятельность фарм-компаний, даже если они платят в бюджет России миллионы долларов, которые тратятся на оружие. По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, такие компании как B.Braun, Gedeon Richter, Sun Pharma, Abbott, Servier и Egis, Stada, КРКА, Menarini Group и ряд других за прошлый пополнили бюджет агрессора на 339 млн долларов. За эти деньги РФ приобрела 339 тыс. снарядов для 122-мм пушки, или 3556 ракет "Смерч", или 39 крылатых ракет "Калибр", или 23 штурмовика Су-25, или любое другое оружие, которым оккупанты продолжают убивать украинцев.

Кроме того, НАПК заявила, что нельзя ограничивать деятельность компаний, связанных с Россией, путем принятия законов, мол, это нужно делать исключительно через решения о санкциях, которые принимает СНБО.

Если отставить в сторону вопрос логики (почему нельзя вводить ограничения законом – это же закон?!), то мы четко увидим, что НАПК, с одной стороны, выступает против санкций, а с другой – говорит, что санкции неправильны. То есть, как ни крути, а фармацевтический бизнес, финансирующий российский бюджет, ни в коем случае цеплять нельзя! Чиновники НАПК, по-видимому, были очень довольны собой, когда придумали такую очевидную казуистику.

Однако НАПК попыталась и доказать свои опасения.

Так, Агентство считает, что применение закона о лекарствах приведет к потерям бюджетных средств при закупке лекарств за средства государственного и местных бюджетов. Но сколько будет потеряно, в НАПК не сказали. Ибо не знают.

Она уверена, что рынок лекарственных средств будет монополизирован, потому что ряд лекарственных средств имеют небольшое количество аналогов. Но кто именно станет монополистом, в НАПК также не сказали. Потому что не знают. А что касается запрещенных препаратов "Гедеон Рихтер", то некоторые из них имеют 34 и 37 аналогов.

В НАПК увидели и риск сокращения рабочих мест для трудоспособного населения, если международные фармацевтические компании-гиганты уйдут из Украины. Но кто ушел из Украины… ну, вы поняли (никто).

Лоббизм, к которому прибегла НАПК, оказался довольно циничным и одновременно – классическим, потому что НАПК обвинила в коррупции других, точнее – обвинила в возможной коррупции. Заранее. И виновными она назначила украинские фармацевтические компании, которые, мол, получат выгоду от того, что иностранные конкуренты начнут бежать из Украины.

Эти заявления НАПК, как и те, которые привел Смирнов, указывают на то, что агентство, которое должно заниматься противодействием коррупции, явно занимается деятельностью, которая не только не предусмотрена законодательством, но и прямо запрещена. И это можно было бы назвать иронией, однако это сознательное нарушение закона – в том числе антикоррупционного.

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