Публицист Александр Новохатский сообщил, что россия проводит суды над людьми по своим каким-то выдуманным правилам.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Что касается суда, то судить можно опять же только тех людей, которые находятся в общей системе, в твоей системе, то есть приняли твои ценности и перешли этот предел приемлемости своих действий, нарушили закон, который они обязались выполнять. Вот тогда может проходить суд», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, для юристов и политиков в США это фундаментальная вещь, тогда как в кремле могут судить кого угодно и где угодно по своим вымышленным правилам. Как отметил Александр Новохатский, эти правила, по которым проходят суды, эти люди никогда и не хотели соблюдать.

«Суд или трибунал может быть только над тем человеком, который находится в общем пространстве законов, правил, формального поведения и так далее», – заявил Александр Новохатский.

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