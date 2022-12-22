Об этом пишет сайт Подробности.



23 ноября 2022 г. на основании решения ГП КГКА Ровенской области была официально остановлена ​​адвокатская деятельность одиозного защитника Игоря Черезова. Об этом сообщает пресс- служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.



"Право на занятие адвокатской деятельностью остановлено согласно п.3 ч.1 ст.31 ЗУ "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" с 24.11.2022 по 24.05.2023", – говорится в источнике.

Как известно, предпосылок для такого решения было достаточно, потому что Игорь Черезов достаточно противоречивый персонаж в мире юриспруденции. Многие знают его как "защитника коррупционеров и воров".

Наиболее известными его подзащитными были ректор Ирпенской налоговой академии Петр Мельник, политик-украинофоб Геннадий Балашов, член Высшего совета юстиции Павел Гречковский, экснардеп Николай Мартыненко и многие другие. Но, пожалуй, самое громкое его дело - защита предателя Украины Игоря Беркута, который называл Майдан "гнилым", был настоящим террористом и преступником по мнению СБУ.

Кроме этого, Игорь Черезов получил сведения из-за противоречивого юмора, который он активно освещал в своих социальных сетях. Адвокат предложил организовать конкурс на лучшего юриста страны. Номинации придумал сам - "Лучший по е-балам", "Ствол адвокатуры" и "Я твой совет качал" и другие.

Однако общество не оценило специфический юмор, и, в частности, защитник страны, боец ​​АТО Павел Жицкий пожаловался в киевскую Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры по поводу непрофессионального поведения Черезова.

Кроме того, сомнительны и профессиональные качества "адвоката дьявола". Журналисты "Киев.Сити" приняли решение провести собственное расследование и направили соответствующие запросы в Совет адвокатов Украины по этой истории. Как выяснилось в результате, скандально известный адвокат Черезов не работал над повышением квалификации уже более двух лет.