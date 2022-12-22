Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что путин всего раз упомянул об ударах по территории россии, поскольку не может признаться в провале обеспечения их безопасности.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как отмечает гость программы, путин за все время один раз вообще рассказал об этих обстрелах на территории россии. Как-то он так краем чуть-чуть упомянул, рассказывает эксперт, то ли когда объявлял мобилизацию, то ли чуть позже между делом сказал, что Украина бьет по их территории и назвал какую-то область.

«Кстати, он же не сказал, что били по Крыму. Он же считает Крым своей территорией, но, когда он упоминал, куда наши войска ударили, он упомянул только то ли белгород, то ли курск», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

То есть, констатирует он, обо всей этой истории с обстрелами россии путин между делом сказал всего однажды. В частности, объясняет политтехнолог, он просто не может сказать, например, об обстреле Донецка, поскольку ему же наоборот обеспечили безопасность.

«И что же они 10 месяцев обеспечивали безопасность и дообеспечивались, что теперь у них столько взрывов в Донецке? Конечно, он не может об этом говорить», - утверждает Михаил Шейтельман.

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