Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что Украина выиграет в войне, но для этого ей нужно больше оружия.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Вообще, какой символизм в этой поездке, в этой встрече? Зеленский и раньше мог себе позволить поехать в Соединенные Штаты, но тогда президент воюющей страны не мог выезжать, это как-то не очень было. То есть вот этот выезд сейчас говорит о том, что условно ситуация на фронте более-менее стабилизируется», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, после этой встречи объемы финансовой и военной помощи точно не будут уменьшаться в следующем году, и виды оружия будут отправлять в Украину уже совершенно другие, даже те, которые ранее не поставлялись. Как отметил Борис Тизенгаузен, мир осознал, что Украина выиграет войну, поэтому и готов предоставить помощь.

«Сейчас совершенно по-другому все. Сейчас весь цивилизованный мир понял, что Украина может и выиграет в этой войне, просто нужно дать необходимо оружие. А дальше наши воины справятся», - заявил Борис Тизенгаузен.

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