Такие цифры рассчитаны в соответствии с результатами осуществления природоохранных мероприятий территориальными и межрегиональными территориальными органами Госэкоинспекции в сфере охраны окружающей среды за 11 месяцев 2022 года. Так, общая сумма рассчитанного ущерба, нанесенного окружающей среде с начала года, составляет более 1,53 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Кроме того, с января по ноябрь 2022 года государственные инспекторы предприняли более 6500 мер контроля и составили более 10 000 административных протоколов на сумму свыше 3,33 млн гривен.

Следует отметить, что наибольший ущерб с начала года нанесен земельным ресурсам в результате засорения и загрязнения земель.