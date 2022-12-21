Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.



Вот наконец ligazakon обнародовала текст бюджета Киева на 2023 год, потому что на официальном сайте Киевской городской власти его до сих пор нет. И, как увидим дальше, что не зря они его хоронят от народа!

Как превентивно прокомментировал 1 из 36 советников Киевского городского головы (именно такое количество своих советников обнародовал Виталий Кличко на февраль 2022 года), что Вы не очень рассчитывайте на этот бюджет, потому что это бюджет «ВЫЖИВАНИЕ». Что касается киевлян – это правильная оценка, а вот в отношении чиновников Киева, то у них с равенством к наоборот ожидается «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»!



Так что на команду Виталия Кличко, точнее на секретариат Киевского городского совета «честные и неподкупные» депутаты выделили 1 миллиард 22 миллиона 215 тысяч 659 наших гривен, что в 2,5 раза больше, чем в нынешнем году. Напомню, что в 2022 году на секретариат Киевгорсовета было предусмотрено 419 746 917 гривен.



На вторую составляющую команды Виталия Кличко – аппарат КГГА увеличено содержание на 40 миллионов по сравнению с 2022 году. Чиновники по аппарату КГГА нам, налогоплательщикам в Киеве, обойдутся в 445 миллионов 831 тысячу 563 гривны. В 2022 году было соответственно 415 млн. 722 тыс. 464 грн.

Не знаю:

увеличились ли расходы на содержание 13 ЗАСТУПНИКОВ КЛИЧКА или увеличились зарплаты и премии у других должностных лиц и у 240 помощников 120 депутатов Киевсовета, но почти 1,5 миллиарда гривен ТОЛЬКО на секретариат Рады и аппарат КГГА - это ЦИНИЗМ высшей гати!

Интересно также, что война войной, а ПИАР во время войны остается стабильным и небедным. Поэтому СМИ, которые будут прославлять власти Киева снова, как и в 2022 году, получат плановый 181 миллион 256 тысяч и плюс почти 14 миллионов на другие пиар-мероприятия в медиа. Здесь СМИ-расходы переписаны с 2022 года, когда бюджет принимался до введения военного положения, копейка в копейку?!



Не забываем также о более чем 50 миллионах на подразделение, которое занимается рекламой. А еще миллиарды наших гривен на содержание нескольких тысяч начальников в многочисленных департаментах КГГА и РГА и сотнях коммунальных предприятий, в основном прокладок, для правильного освоения бюджетных средств!



Вот и получается, что при таком распределении бюджетных средств на УКРЫТИЕ и другие проекты по защите безопасности и жизни киевлян денег властям катастрофически не хватает.

Одним словом живем в парадоксальное время, когда власть нагло обдирает жителей столицы, а их большинство продолжает радоваться «мужественным и профессиональным» властям Киева!