Эксперт-ракетчик Александр Кочетков сообщил, что уничтожить ракетами украинскую генерацию практически невозможно.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Мы сбиваем много, но и у них достаточно много ракет. Минимум 3-4 подобных массированных пуска от 70 до 100 ракет они сделать способны, потому что они их производят, закупили левыми схемами комплектующие. И вот сейчас они всячески форсируют производство», - сообщил Александр Кочетков.
По словам эксперта, россии хватает ракет на 3-4 пуска, которые она способна осуществить с интервалом 7-10 дней. Сейчас, как подчеркнул Александр Кочетков, россия пытается увеличить темпы производства ракет. И если им удастся производить ускоренно собственные ракеты либо они получат ракеты от Ирана, то ситуация может стать хуже.
«Все равно в любом случае надо понимать, что разбомбить полностью нашу генерацию практически невозможно, она строилась очень прочно и надежно», - заявил Александр Кочетков.
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Как писала ранее Politeka, политтехнолог Александр Кочетков рассказал, какая сейчас динамика войны: «Ситуация улучшается».
Также Politeka сообщала, что политтехнолог Александр Кочетков объяснил главную причину последнего ракетного удара рф: «Отчасти совпадение».