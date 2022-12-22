Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что большая территория россии не поможет ей выиграть позиционную войну.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Вот еще одна загадочна ситуация. Военные эксперты россии долго думали, как объяснить то, что у них якобы все идет по плану, и наконец придумали. Оказывается, что сейчас россия улеглась в свою излюбленную позу, позицию и перешла к любимой ею позиционной, затяжной войне», - сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, россия уверенна, что в такой позиционной, затяжной войне ей нет равных, потому что она большая. Но, как отметил Александр Кочетков, динозавры тоже были большими, но это им не помогло.

«Так вот россия сейчас, по мнению этих военных экспертов, собирается выиграть войну на истощение. Вопрос, каким образом они собираются выиграть войну на истощение у лучших, главных, наиболее эффективных экономик мира?» - заявил Александр Кочетков.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал, с какой целью путин хочет использовать Беларусь.

Также Politeka сообщала, что публицист Александр Новохатский сообщил, что необходимо сделать с россией после войны.