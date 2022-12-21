Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков объяснил, что сейчас Запад должен скорректировать свои санкции так, чтобы в российской экономике не оставалось денег.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Во-первых, нет таких санкций, которые способны остановить войну. И не может быть таких санкций, которые повлияют на политическую ситуацию внутри россии. Санкции не для этого. Санкции нужны для того, чтобы ослабить экономику россии для того, чтобы путин в будущем не смог вести таких агрессивных войн», - Дмитрий Гудков.

Попутно он вспоминает о Северной Корее и Иране, которые много-много десятилетий находятся под санкциями, но это не мешает им производить ракеты и развивать свои ядерные программы. В то же время потенциал россии, отмечает гость программы, выше по сравнению с этими странами. А потому, констатирует он, какие бы санкции не вводил Запад, у россии найдутся ресурсы для ракет.

Как объясняет политик, эффективность российского ВПК будет зависеть от денег в экономике: чем больше денег будет у путина, тем больше он будет тратить на ракеты. По его мнению, Запад сейчас должен просчитать, а как сделать так, чтобы этих денег было меньше, надо корректировать санкции так, чтобы они были максимально эффективны.

«В этом году из-за войны по прогнозу Центрального банка отток капитала составил 250 миллионов долларов. Это поразительная сумма, такого не было никогда, даже в 2014 году после аннексии Крыма было что-то 170 миллиардов. А в этом 250 миллиардов вывели с учетом ограничений. Если бы этих ограничений не было, вывели бы гораздо больше. Поэтому нужно сейчас делать все, чтобы деньги выходили и не оставались в российской экономике», - заключает Дмитрий Гудков.

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