Публицист Анатолий Якименко сообщил, что нет смысла вести диалог с врагом, который пришел тебя убить.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Важно понимать одну важную вещь: эта доктрина постоянного диалога и поиска для нахождения общих точек не является неправильной, она правильная, но только в определенных условиях», - сообщил Анатолий Якименко.

По словам публициста, для ведения диалога с другой стороной должна быть общая цивилизационная платформа и культурная парадигма. То есть, как отметил Анатолий Якименко, обе стороны диалога должны одинаково понимать ценность жизни, жить в одной культурной плоскости и быть готовыми менять свою точку зрения под тяжестью других аргументов.

«Тогда есть смысл с ними вести диалог. А какой смысл вести диалог с врагом, пришедшим тебя убить. Он давно определился, он не будет ничего слышать, это вообще ненужная вещь», – сообщил Анатолий Якименко.

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