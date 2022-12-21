Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что российские пропагандисты называют визит путина в Беларусь очень смелым шагом.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Какой момент интересный: Лукашенко перестал летать в москву к путину. Я уверен, что путин в старой, традиционной манере хотел сказать: «Лукашенко, приезжай сюда быстро, бегом». А Лукашенко все, не едет. Поэтому целый путин вынужден лететь, подвергаться опасности», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, вряд ли путину во время этой встречи удалось о чем-то договориться с Лукашенко. К тому же, как подчеркнул Борис Тизенгаузен, российские пропагандисты сразу же начали рассказывать, что поездка путина в Беларусь – это невероятно смелый шаг.

«Не вынужденный шаг, как это реально было, а невероятно смелый. Мол, смотрите, он там почти у границы НАТО, и ему не страшно. Так у вас там у самих скоро будет граница натовская», - заявил Борис Тизенгаузен.

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