Военный эксперт Сергей Грабский пояснил, что продолжительность подготовки к следующему массированному ракетному обстрелу противника зависит от размещения баз с вооружением, а также скорости их подготовки.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Наше уже долгое противостояние выработало определенные алгоритмы действий. Надо понимать, что у россии сегодня уже нет таких оперативных запасов, которые позволяли ей наносить удары каждый день», - отмечает Сергей Грабский.

Тем не менее, констатирует он, у россии все еще есть достаточно ресурсов для того, чтобы время от времени наносить удары, подобные последнему 16 декабря. Но для этого, объясняет эксперт, противнику нужно накопить эти средства, подготовить их к использованию, проверить, оттестировать носители этих средств и тогда наносить удар.

«Это все время, время и снова время. Поэтому мы можем говорить, что такие удары достаточно периодические и они могут быть с определенными интервалами», - констатирует Сергей Грабский.

По словам гостя программы, продолжительность этих интервалов зависит от баз и складов, из которых это вооружение будет подвозиться, а также от того, насколько быстро россияне могут его подготовить и применить. Следовательно, предупреждает он, перерыв между обстрелами может длиться как 5 дней, так и неделю, так и 10 дней, ведь все зависит от каждого конкретного эпизода этих обстрелов.

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