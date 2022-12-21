Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе поддержал закон восстановления Украины и объяснил, кто должен этим заниматься и кого сегодня следует приобщить.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, в мире есть несколько компаний, у которых есть опыт строить, так скажем, под ключ, и это очень важно. В частности, он говорит о французской компании Eiffage и американской компании Bechtel, которая строила Арабские Эмираты. Кроме того, добавляет эксперт, важно, чтобы генеральным восстановителем была одна миллиардная компания с большим опытом.

«Я встречался с ними. Это компании, которые могут отстроить все наше государство от А до Я», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

К тому же, отмечает он, эти компании готовы приступить к работе уже сейчас и они будут заинтересовывать американские деньги, они предлагают лендлиз по восстановлению, разные модели. По словам эксперта, они уже договорились, что компании будут официально обращаться к президенту, а он лично также хочет принять в этом всем участие и даже уже нашел людей в Киевской области, которые готовы вложить в восстановление 48 миллионов.

«Это компании, которые готовы предоставить деньги и начать присылать своих экспертов, и они готовы вместе со мной сейчас работать. Они ищут, кто это готов выполнить. Поэтому я думаю, что в следующем году мы покажем реальную работу по восстановлению», - утверждает Георгий Биркадзе.

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