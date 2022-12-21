Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе сообщил, что с начала войны все больше россиян стали поддерживать идею переговоров – это благодаря стараниям ВСУ и нашего президента.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Читаю телеграммы, пишут, что анонсируется внеплановая поездка в Бахмут нашего президента. Я был поражен. Думал, может, просто разгоняется какая-нибудь история. А потом мне пишут, что он уже возвращается. Я был в шоке», - рассказывает Георгий Биркадзе.

В то же время сейчас люди, отмечает он, начали писать о своих переживаниях относительно возможной мобилизации. Как подчеркивает эксперт, у нас такой президент, что с ним можно идти куда угодно, поддерживать его и двигаться с ним. По его мнению, это очень сильно поднимает боевой дух.

«Он сегодня приехал туда, подарил нашим бойцам какие-нибудь подарки на Святого Николая, наградил их медалями. Тогда был также День безопасности у орков, и только что вернувшийся с оккупированной территории минска директор российской федерации сегодня также наградил своих щенков», - отмечает Георгий Биркадзе.

Попутно он замечает, что еще в начале войны в россии 18% опрошенных поддерживали идею переговоров, а 72% хотели продолжения спецоперации. Зато сегодня, констатирует эксперт, за войну выступает 49%, а за переговоры – уже 51%. И это все, подчеркивает он, заслуга ВСУ.

Как сообщала Politeka, Бизяев заявил, что военное командование рф за успехи на фронте заслуживает разве что расстрела.

Также Politeka писала о том, что Тизенгаузен рассказал, с какой целью путин хочет использовать беларусь.





