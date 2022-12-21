Политолог Руслан Бизяев рассказал, как договор между Меркель и Байденом в свое время определил дальнейшую смену власти в Германии и привел к упадку Евросоюза.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«Суть этого соглашения, как мы помним, заключалась в том, что в случае прямого вторжения российских войск на территорию Украины, Соединенные Штаты Америки и Германия будут действовать совместно, синхронно, как союзники. Многим тогда казалось, что этого не может быть и у соглашения есть какой-то еще второй неизвестный нам подтекст или контекст. Но с высоты нашего сегодняшнего знания мы можем утверждать, что на тот момент все было логично», - отмечает Руслан Бизяев.

Как он объясняет, администрация Байдена, учитывая достаточно близкие отношения с тогдашними германскими элитами, фактически давала Германии шанс на геополитическую реабилитацию. По словам эксперта, фактически на аутсорсинг политической Германии должна была отойти вся Восточная Европа и часть постсоветского пространства, включая Украину.

«Евросоюз должен был отдать экономическую и политическую независимость, фактически полностью отказаться от своего экономического и политического суверенитета. С этим был категорически не согласен президент Франции, а фактически президент Евросоюза Эмманюэль Макрон, который, используя свои публичные и непубличные полномочия и инструменты, смог сделать так, чтобы Ангела Меркель не стала пятым канцлером Германии», - рассказывает Руслан Бизяев.

Сначала, отмечает эксперт, в принципе, Олаф Шольц шел в фарватере политике Макрона, но, как стало понятно впоследствии, все же ему пришлось пойти в фарватере соглашения Меркель-Байден. Тогда США, отмечает он, фактически разув Евросоюз, смогли избежать жесткого экономического кризиса, перейти в состояние рецессии.

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