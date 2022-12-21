Общественный деятель Андрей Пелюховский объяснил, что после 24 февраля украинцами управляет вовсе не страх, а желание защитить своих близких от врага и остановить смерти.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Почему-то в обществе очень принято считать, что страх движет человечеством. К сожалению, нет. Скорее всего не страх, а потеря чего-то близкого, внутреннего. Ведь мы же войну знали только понаслышке, из художественных фильмов, документальной литературы. То, что произошло 24 февраля, - это мир перевернулся», - подчеркивает Андрей Пелюховский.

Как он отмечает, вообще люди всегда боялись потерять что-то имущественное, существенное, например, бизнес, автомобиль, дом, но это нельзя сравнить в тем, что началось 24 февраля. То есть, говорит гость программы, речь идет о потери близких людей, о невозвратной потери. В частности, добавляет он, ты можешь быть удачливым бизнесменом и обанкротиться, а потом опять быть удачливым, но близкого человека уже не вернуть.

«За что люди воевали и воюют сейчас? Они не воюют за представителей власти или представителей оппозиции. Да им начхать на это все. Они воюют за свою землю, они воюют за своих потерянных сейчас, они воюют за прах своих предков. Генетика украинской нации – это наивысшая награда определению нации. Насколько народ объединился», - констатирует Андрей Пелюховский.

А потому, спрашивает эксперт, разве можно говорить, что сегодня нация объединилась от страха, что мальчишки по 16 лет в Буче коктейлями Молотова забрасывали колонны кадыровцев от страха, что люди просто ложились под танки от страха? Это, подчеркивает он, абсурдно.

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