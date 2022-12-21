Военный эксперт Юрий Федоров объяснил, что путин мог прилететь в минск договариваться с лукашенко о передачи россии ракетной системы «Полонез».

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Прежде всего гость программы обращает внимание на тот факт, что лукашенко не полетел в москву первый раз за этот год и за многие несколько лет до этого, поэтому к нему в минск пришлось лететь путину.

«Это свидетельствует о том, что лукашенко побаивается каких-то неприятных акций в его адрес вплоть до попытки, я не исключаю, отравления после непонятной смерти Маккея и сложностей в отношениях беларуси и россии, о которых много говорят. Поэтому путину пришлось лететь в минск, где лукашенко чувствует себя больше в безопасности, чем в москве», - рассуждает Юрий Федоров.

По его мнению, они будут договариваться о поставках беларуси вооружений, снятых со складского хранения и отправленных в россию. Кроме этого, добавляет эксперт, могут договориться о производстве определенных типов вооружений, которые у беларуси есть, а у россии – нет. В частности, отмечает гость программы, иногда называют ракетную систему «Полонез», которая была создана в беларуси и там производится.

«Думаю, что такие ракеты с точки зрения москвы очень ей бы пригодились в войне с Украиной. Вполне возможно, будут договариваться о том, чтобы передать россии какое-то количество уже изготовленных ракетных установок такого типа и начать производство новых для оснащения российской армии», - заключает Юрий Федоров.

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