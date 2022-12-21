Политолог-международник Максим Яли объяснил, что потолок цен на российскую нефть должен быть таким, чтобы у россии не было денег на финансирований войны против Украины.



Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«По различным данным, которые я видел, и это были заявления даже российских топ-чиновников, связанных с нефтью, тот же Сечин, который Роснефтью руководит, что себестоимость российской нефти – 12 долларов. Естественно, это не везде, это наиболее легкодоступные, скажем так, участки, где добывается нефть. Где-то есть и 30, где-то есть и 50 себестоимость. Но, как мы видим, в целом маржа очень велика», - рассказывает Максим Яли.

По случаю он напоминает о ситуации в 1990-ых, когда было 9 долларов и что тогда было с российским бюджетом, с российской экономикой. В частности, напоминает эксперт, ни о каких поползновениях, захватнических войнах речи и не шло, россия просила США прислать очередную порцию «ножек Буша», чтобы прокормить население.

Теперь же, констатирует он, страны ЕС получили полгода отсрочки на отказ от российской нефти и нефтепродуктов, а сейчас они пытаются выработать этот потолок цен.

«Но, к сожалению, этот потолок, даже если они примут на таком уровне, будет слишком велик и при таких условиях в кремле поаплодируют, посмеются, выпьют шампанское и в очередной раз скажут, что вы ничего не можете», - утверждает Максим Яли.

В частности, рассказывает он, не так давно, российская марка «Urals» торговалась по 51 доллару. То есть, объясняет политолог, смешно выглядит устанавливать потолок на уровне 60, если рыночная цена – 51, ведь суть всего этого – лишить россию сверхдоходов, которые она отправляет на финансирование войны против Украины.

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