Публицист и философ Святослав Вышинский сообщил, что человечность проявляется в сочувствии всей природе.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Что значит быть человеком, что такое гуманность и что такое гуманизм? Человечность – это способность человека переносить человеческие качества на других людей. Очень важно не только на людей, но и на других живых существ, например, на природу», - сообщил Святослав Вышинский.
По словам публициста, человечность проявляется не только в сочувствии людям, но и животным, а также всей природе. Как подчеркнул Святослав Вышинский, это очень глубоко человеческое качество - проявлять сочувствие к тем существам, которые вообще не обладают человеческим сознанием и совершенно иначе воспринимают реальность.
«Вот собственно это и является глубинным проявлением человеческого сознания, гуманности, когда мы способны переносить наши человеческие представления на существа и предметы, которые человеческими не являются», - заявил Святослав Вышинский.
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