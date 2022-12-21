Публицист и философ Святослав Вышинский сообщил, что человечность проявляется в сочувствии всей природе.



Об этом он рассказал на своем канале.

«Что значит быть человеком, что такое гуманность и что такое гуманизм? Человечность – это способность человека переносить человеческие качества на других людей. Очень важно не только на людей, но и на других живых существ, например, на природу», - сообщил Святослав Вышинский.

По словам публициста, человечность проявляется не только в сочувствии людям, но и животным, а также всей природе. Как подчеркнул Святослав Вышинский, это очень глубоко человеческое качество - проявлять сочувствие к тем существам, которые вообще не обладают человеческим сознанием и совершенно иначе воспринимают реальность.

«Вот собственно это и является глубинным проявлением человеческого сознания, гуманности, когда мы способны переносить наши человеческие представления на существа и предметы, которые человеческими не являются», - заявил Святослав Вышинский.

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