Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что до Нового года удастся уничтожить 100 тысяч оккупантов.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Залужный скоро выбьет свою первую сотню – 100 тысяч россиян, российских военнослужащих, которые будут уничтожены в результате этой войны. Сейчас уже осталось не так много, и уже очевидно, что таким темпом до Нового года удастся достичь», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, не важно, гражданский это или военный пришел на оккупированную землю, все равно он – легитимная военная цель.

Например, как подчеркнул Михаил Шейтельман, легитимной военной целью для украинской армии можно считать актера или певца, который приехал выступать для российских военных в оккупированный город.

«Или актеры, которые приезжают танцевать «на трупах» в театре в Мариуполе. Они все – легитимная военная цель. И вот Залужный 100 тысяч, безусловно, добьет и выбьет уже к Новому году», - заявил Михаил Шейтельман.

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