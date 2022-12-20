Политолог Руслан Бизяев прокомментировал приезд президента россии в Генеральный штаб Вооруженных сил рф и заявил, что их военное командование за успехи на фронте заслуживает разве что расстрел.



Об этом он рассказал в своем блоге.



По мнению эксперта, сегодня поведение путина вообще не отвечает логике, поскольку в начале войны россия ставила себе большие цели и задачи, проводила полугодовую идеологическую, политическую кампанию, что вот вторая армия мира возьмет Киев за три дня.



«По логике вещей президент россии должен был приехать в этот Штаб ровно с такой же целью, с какой приехал в свое время командующий 7-ой армии в Штаб 44 стрелковой дивизии на Карельском перешейке, - расстрелять перед строем весь командный состав. Потому что задачи не выполнены, а в смысле уровня коррупции и воровства российская армия, если не чемпион, то точно вице-чемпион мира», - подчеркивает Руслан Бизяев.



Кроме этого, добавляет он, нет и никаких серьезных изменений, кроме тактического уровня. В частности, отмечает политолог, российская артиллерия хорошо работает в диапазоне 30+ километров, а дальше особых достижений не существует.



«То же самое, скажем так, касается применения материализованных подразделений, авиации, воздушно-десантных войск, что мы наблюдали под Киевом и так далее. Плюс уровень коррупции и всего остального», - констатирует Руслан Бизяев.



Как сообщала Politeka, «бавовна» всполошила россиян, начались перебои с электричеством.



Также Politeka писала о том, что Бизяев объяснил, почему Индия изменила вдруг изменила свою позицию по отношению к россии и ее агрессии.





