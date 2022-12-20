Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что Лукашенко должен понимать, каким буде ответ Украины, если Беларусь вступит в войну.



Об этом он рассказал на своем канале.



«У него есть аргументы для путина для того, чтобы не отдавать физически своих военных для наступления сюда, на территорию Украины. Но что может сделать Лукашенко, до чего может путин его дожать? А может он дожать его до того, чтобы Беларусь стала фактически таким логистическим хабом для наступления», - сообщил Борис Тизенгаузен.



По словам политтехнолога, путин может попытаться сделать так, чтобы Беларусь и белорусская армия превратились полностью в тыловое обеспечение россии. Как подчеркнул Борис Тизенгаузен, путин может заставить Лукашенко принять такие меры, но президент Беларуси должен учитывать, каким может быть ответ Украины.



«Путину эффективность войск Лукашенко не важна, он понимает, что пара там тысяч, которых Лукашенко даст, никакой роли не сыграет. Ему важно другое, ему важно «замазать кровью» персонально Лукашенко и тех белорусских солдат, которые согласятся войти в Украину», - заявил Борис Тизенгаузен.



Как писала ранее Politeka, Александр Мусиенко рассказал, все ли белорусы хотят воевать против Украины.



Также Politeka сообщала, что нардеп Александр Качура сообщил, возможно ли повторное наступление из Беларуси: «Мы должны к этому готовиться».