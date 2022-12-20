Публицист Александр Новохатский сообщил, что изменить россию можно только благодаря внешнему влиянию.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Для того чтобы понимать, что делать с россией, надо понять, что такое россия. Это мир, где воля криминализирована, то есть человек не может опираться на собственную совесть, он постоянно опирается на чью-то внешнюю платформу, мнение, действия, законы и тому подобное», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, россияне не умеют самостоятельно распоряжаться своей жизнью, самостоятельно принимать решения, им всегда необходимо влияние извне. Как отметил Александр Новохатский, именно поэтому не стоит надеяться на какие-либо изменения внутри россии, ее необходимо реструктурировать только извне.

«Можно только извне, дав им нового «царя», дав им новые парадигмы, горизонты», - добавил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, Александр Новохатский рассказал, почему у россии нет никакого геоэкономического влияния на континенте.

Также Politeka сообщала, что Георгий Биркадзе рассказал, что делать с теми, кто поддерживает московский патриархат.