Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак объяснил, что заявления путина об успехах разнятся с реальной картой боевых действий и вообще датой на календаре.
Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».
Как отмечает эксперт, когда слышишь очередные заявления путина, хочется сделать 2 вещи: во-первых, показать ему календарь, что уже конец 2022 года, во-вторых, показать карту.
«Я бы поставил ему карту сегодняшней Украины и на этой карте вокруг Украины обозначил бы точки, на которые на территории российской федерации случайно залетают наши дроны, которые бьют уже не просто по нефтебазам, а бьют по святая святым», - объясняет Дмитрий Спивак.
В частности, рассказывает он, дроны уже попадали по точкам скопления российской армии, по военным аэродромам, на которых базируется ТУ-95. А это, подчеркивает эксперт, стратегический бомбардировщик, который является ракетоносителем, в том числе ракет с ядерными боеголовками. К тому де, добавляет он, что-то не было слышно о ядерной доктрине российской федерации.
«Почему календарь? Я бы напомнил еще путину, что от целей военной операции «взять Киев за 3 дня» до целей войны длительно обороняться, защищаться, строить что-то защитное в саратове, курске, белгороде, строить фортификационные защитные сооружения в Крыму прошло 10 месяцев», - подчеркивает Дмитрий Спивак.
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