По всей Украине заработали елочные базары. Однако, кроме официальных мест сбыта, где продавцы предлагают сертифицированные елки, зарегистрированные в электронной системе обращения древесины и заготовленные в соответствии с установленным законом порядком на государственных лесных предприятиях, появляются точка сбыта незаконно срубленных новогодних красавиц.

Отмечаем, что при покупке и выборе новогодней красавицы вы имеете право попросить продавца показать документы, подтверждающие легальность дерева, а именно: товарно-транспортную накладную, где должна быть четко указана порода дерева, которое вы покупаете, например сосна, ель и т.д.

Кроме того, наличие этикетки или пластмассовой бирки со штрихкодом и идентификационным номером на дереве также является одним из признаков легальности сбыта. При необходимости можно просканировать код и сверить его на сайте системы Лесохозяйственного информационно-аналитического центра.

В этом году, как обычно, Госэкоинспекция совместно с полицией будет проводить рейды по елочным рынкам с целью выявления нарушений и проведения профилактической работы среди населения.

Обращаем внимание, что за нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира статьей 88-1 КУоАП предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа в размере от 510 до 1700 гривен с конфискацией или без нее объектов растительного мира. Эта норма распространяется как на продавца, так и на покупателя.